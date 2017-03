AALBORG: Det bliver efter alt at dømme i en lidt fornyet udgave, at AaB stiller op til torsdagens opgør i DBU Pokalen mod Silkeborg.

Bedømt ud fra onsdagens træning har cheftræner Morten Wieghorst således planer om tre ændringer i forhold til søndagens 3-0-sejr i Alka Superligaen mod samme modstander.

I målet får østrigske Ivan Lucic chancen i stedet for Nicolai Larsen, Patrick Kristensen er udset til at erstatte Joakim Mæhle på højre back, og på midtbanen ser Casper Sloth ud til at få chancen i stedet for Frederik Børsting.

- Nu må vi se, om det bliver sådan, men vi går med nogle forskellige overvejelser. Hvis vi kommer til at lave ændringer, er det ikke for at nedprioritere turneringen, men fordi vi har en stærk trup med mange dygtige spillere, siger Morten Wieghorst.

At dømme ud fra onsdagens træning stiller AaB op i følgende opstilling:

(4-4-1-1): Ivan Lucic - Patrick Kristensen, Markus Holgersson, Jakob Blåbjerg, Jakob Ahlmann - Marco Meilinger, Magnus Christensen, Rasmus Würtz, Casper Sloth - Rasmus Thellufsen - Jakub Sylvestr