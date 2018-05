Wieghorst ser fremgang hos sit mandskab

FODBOLD: AaB træner Morten Wieghorst føler, at hans AaB mandskab bevæger sig i den rigtige retning og kan være tilfreds med sæsonen.

- Vi erkender, at vi har noget at arbejde med, men det er ikke så skidt som det engang imellem bliver udlagt. Vi er i en fase, hvor vi skal forbedre os, for vi er ikke der, hvor AaB var i 2014, men vi vil arbejde hen imod at komme der, siger Morten Wieghorst.

Cheftræneren var tilfreds med sit holds indsats mod Brøndby, men var træt af, at det ikke blev til en sejr.

- Vi burde vel nok have lukket kampen på en af de omstillingsmuligheder, der viste sig i anden halvleg. Det var ærgerligt, at de lige skulle få udlignet til sidst. Men selv efter 1-1 har vi kæmpe omstillingsmuligheder, og det skulle vi have gjort bedre, siger Morten Wieghorst.