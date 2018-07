Wieghorst: Vi bliver bedre

FODBOLD: Med fredagens 2-1-sejr over FC Midtjylland har AaB fået en perfekt begyndelse på denne superligasæson.

De to første kampe har givet seks point og står dermed i skærende kontrast til sidste sæson, hvor der gik otte spillerunde, før den første sejr kom i hus.

- I sidste sæson fik vi fem point i de første syv kampe, og det sætter det hele i relief. Det skal vi nyde, men vi skal også stadig være ærgerrige, for vi ved godt, at vi skal blive bedre i spillet, og det skal vi nok også blive. Det er det, vi arbejder på, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

AaB-træneren kunne dog glæde sig over måden, sejren over FC Midtjylland kom i hus på.

- Den styrke, vi viste, da vi kom bagud, er næsten det bedste ved den her sejr, for hverken tidspunktet eller måden var rar, siger Morten Wieghorst med henvisning til FC Midtjyllands føringsmål, der faldt kort før pausen på et fælt målmandsdrop af Jacob Rinne.

AaB’s næste opgave er søndag 29. juli ude mod FC København.