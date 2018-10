Wieghorst: Vi mangler kvalitet

FODBOLD: For anden gang i sæsonen endte kampen mellem AaB og Vendsyssel med en 1-0-sejr til udeholdet, da et heldigt mål fra forsvarsspilleren Søren Henriksen blev den eneste scoring i kampen på Aalborg Portland Park søndag aften.

AaB skal dermed stadig kigge helt tilbage til kampen mod FC Nordsjælland i august for at finde den seneste sejr på hjemmebane.

- Indsatsen som sådan er i orden, for der er ikke nogen, der ikke kæmper for det, og det er det, jeg mener, når der snakkes om indsats. Men spillemæssigt mangler vi absolut kvalitet. Der er for mange afleveringer, der ikke sidder, og afslutninger, der ikke er præcise. Det er simpelthen hele tiden på det, man kan kalde den næstsidste fod på bolden, at det går galt, siger AaB-træner Morten Wieghorst.

AaB’s bedste tilbud var et frispark fra Lucas Andersen, der flot blev nappet af Nicolai Flø, mens Kasper Kusk sparkede forbi bolden på en meget stor mulighed inde i feltet efter et hjørnespark.

- Hvis bare jeg vidste, hvad vi skulle lave om for at få det til at fungere på hjemmebane, så havde jeg allerede gjort det, lyder det fra den svenske målmand Jacob Rinne, der måtte se Vendsyssels Søren Henriksen score fra kanten.

- Det er sådan en, han laver en gang ud af 100. Desværre var det i det, siger keeperen.