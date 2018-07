Wieghorst: Vi skal lære af det

FODBOLD: AaB løb søndag aften ind i en gevaldig øretæve, da udekampen mod FC København blev tabt 0-4.

Og for AaB-træner Morten Wieghorst var minusserne også altdominerende i evalueringen.

- Der er meget lidt positivt i den her kamp, og man skal heller ikke sige noget positivt bare for at gøre det. I dag skal vi lede så længe efter det, at det ikke er noget værd. Vi skal lære af det her, for det er det eneste, der kan være med til at bringe os videre til næste niveau, siger Morten Wieghorst.

Han måtte konstatere, at hans hold viste et lavt bundniveau, efter at sæsonens to første kampe ellers havde kastet to sejre af sig.

- Det har ikke været noget gennemgående tema, men i dag må vi bare sige, at vi var for nemme at stresse og chokere, men vi var også oppe mod stor kvalitet i dag. Som FCK spillede i dag, er de langt bedre end de hold, vi har mødt hidtil, siger Morten Wieghorst.

AaB skal i kamp igen mandag 6. august, hvor det gælder udekampen mod Vendsyssel FF.