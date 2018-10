Wieghorst vil ikke afskrive midtbanespiller før lokalbrag

FODBOLD: At dømme ud fra lørdagens træning må AaB igen rokere om på den centrale midtbane, når det søndag gælder det nordjyske lokalopgør mod Vendsyssel FF.

Magnus Christensen, der både startede inde og scorede i 2-2-kampen mod AGF senest, slås med skadesproblemer og var ikke med ved lørdagens træning. AaB-træner Morten Wieghorst vil dog ikke melde midtbanespilleren ude af søndagens opgør.

- Vi må vente med at se, hvordan det ser ud med Magnus. Han spillede en god kamp i Aarhus, hvor han fandt ind i et godt samarbejde med Oliver (Abildgaard, red.). Hvis han ikke er klar, er der nogle valg, der skal gøres. Enten skal vi vælge en spiller, der som Magnus har sine forcer i det defensive, eller vi skal vælge en, der har flere offensive kvaliteter i sit spil, siger Morten Wieghorst.

Han kunne lørdag til gengæld glæde sig over at have Wessam Abou Ali tilbage på træningsbanen, efter at angriberen stod over fredagens træning.