Wild west-stemning på østkysten

ØSTER HURUP: Cowgirls, linedance, saloon-stemning - og masse af country-musik.

Vidste man ikke bedre, kunne man sikkert godt føle sig hensat til en festivalplads i de amerikanske sydstater, når Fruerlundparken i Øster Hurup fra 21. til 23. juni lægger campingareal og diverse andre faciliteter til Truckstop Festival’en 2018.

Truck Stop Festival’en har efterhånden knap 20 år på bagen, men har aldrig tidligere været afholdt i Øster Hurup - eller i det himmerlandske for den sags skyld.

Festivalen blev i sin tid grundlagt i Vejle. Herefter har arrangementet i en længere årrække været afholdt i Kolding, og de seneste to år har festivaladressen været Gram Slot.

- Men da vi så i år fik muligheden for at være i Fruerlundparken, var vi ikke længe om at slå til.

- Fruerlundparken egner sig helt fantastisk til et arrangement som vores, og vi glæder os som små børn til juleaften, lyder det fra Lisbeth Bennekow, der sammen med sin mand, Leif Jensen, er nogle af tovholderne bag Truck Stop Festival’en.

Arrangørerne af den årlige country-festival er organiseret i foreningen Country Truck Stop Danmark, som i alt tæller omkring et par hundrede medlemmer.

Udover festivalen om sommeren står foreningen bl. a. også bag et årligt forårsarrangement, men Truck Stop Festival’en er så ubetinget hovedaktiviteten.

- Vi har i første omgang sat 500 billetter i forsalg, og alt i alt vil vi være tilfredse, hvis vi lander på et sted mellem 500 og 1000 gæster, når det nu er første gang, vi afvikler festivalen i Fruerlundparken, nævner Lisbeth Bennekow.

Flere end 200 danske og udenlandske bands har efterhånden optrådt på festivalen siden starten i 1999, og i år kan yderligere 12 navne føjes til listen: Randy Kohrs (USA), Erin James (USA), Adam Fisher (USA), Honky Tonk Ladies (Færøerne), Steff Nevers (Norge), Hallur Joensen (Færøerne), samt Fistful Of Dollars, The Ute, T-Rooster Band, Longhorn & Buffaloes, Wings & Roots og Sonny Poulsen, alle Danmark.

Musikalsk spænder festivalen over snart sagt alle country-genrer: fra hillbilly til nutidens countrytoner, forlyder dét fra arrangørerne.

- Og herudover vil der også være ridende cowboys på festivalen - som tegn på, at drømmen om at lege cowboy med pistol i bæltet og sporer på støvlerne ikke kun er for børn, men så sandelig også for granvoksne mænd (og damer), tilføjes dét.

Festivalen har sin egen camp, hvor der er mulighed for at overnatte i egen campingvogn/ telt eller autocamper, og allerede en uges tid inden festivalen, rykker arrangørerne ind for at begynde at opbygge det rette country-miljø.

Billetter til de tre dage med countrymusik, salgsboder, cowboys og cowgirls kan enten købes ved indgangen eller via hjemmesiderne truckstop.dk eller countryfestival.nu