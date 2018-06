FODBOLD: William Kvist vender tilbage til VM-holdet i Rusland.

Midtbanespilleren brækkede et ribben og punkterede en lunge i åbningssejren på 1-0 over Peru for otte dage siden.

Efterfølgende blev FC København-spilleren sendt hjem til Danmark for at blive tjekket af specialister, og det har vist sig, at Kvist kan bevæge sig uden de store smerter.

Søndag ankommer Kvist til Moskva, bekræfter landstræner Åge Hareide før søndagens træning.

- Han er blevet tjekket og kan træne med. Han har ikke så store smerter, som man skulle tro efter et ribbensbrud.

- Der er gået nogle dage nu, og han kan løbe og være med i træningen, siger Hareide.

William Kvist er dog ikke i spil til tirsdagens sidste gruppekamp mod Frankrig. En eventuel ottendedelsfinale er måske en mulighed.

- Det ved vi ikke endnu. Vi må først se på hans tilstand, siger Hareide, der har været i kontakt med Kvist gennem hele forløbet.

- Han ville tilbage igen.

- Det er meningen, at han skal træne med. Så må han selv vælge, hvor hårdt han vil gå til den, siger landstræneren.

- William har en god påvirkning - også på de unge spillere. Det er måske der, at han har sin stærkeste side, kan man sige - at få folk på rette plads både i træning og kamp, siger Hareide.

William Kvist udgik efter en halv time i 1-0-sejren over Peru 16. juni og overnattede på hospitalet i Saransk.

Lasse Schöne overtog hans plads på den defensive midtbane, og Ajax-spilleren startede også inde i 1-1-kampen mod Australien. På tirsdag venter Frankrig i den sidste gruppekamp.

Med uafgjort er Danmark sikret en plads i ottendedelsfinalerne. Selv med et nederlag kan danskerne gå videre, hvis Peru samtidig tager point fra Australien i gruppens anden kamp.

/ritzau/