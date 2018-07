Wimbledon flytter ikke finale på grund af engelsk VM-succes

TENNIS/FODBOLD: Den første serv i finalen i herresingle ved den prestigefyldte britiske tennisturnering Wimbledon bliver slået søndag klokken 15.

Finalen ved VM i fodbold fløjtes i gang søndag klokken 17.

Men selv hvis England, der onsdag spiller VM-semifinale mod Kroatien, er et af de to hold, der søndag skal spille om verdensmesterskabet, så bliver starttidspunktet for Wimbledon-finalen ikke rykket.

Det slår grand slam-turneringens direktør, Richard Lewis, fast.

- Vi har i flere år sagt, at finalen bliver spillet klokken 14 (britisk tid, red.), ligesom den bliver hvert år.

- Vores event er udsolgt, og der er massiv interesse. Der er ingen planer om at ændre noget som helst, siger han til BBC.

Han siger samtidig, at BBC’s storskærm på Henman Hill uden for bane et på Wimbledonanlægget også er reserveret til tennis.

Richard Lewis har heller ikke bedt Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) om at flytte VM-finalen til et andet tidspunkt.

- Vi er meget glade for Englands succes ved VM. Vi mener, at det er fantastisk for landet, og der var rigtig god stemning her i lørdags, da England slog Sverige.

- Vi fik ikke en eneste klage fra nogen, der følte, at fodbold gjorde det svært at nyde Wimbledon. Der er gratis trådløst internet flere steder, så hvis folk vil se fodbold på deres telefon eller tablet, kan de gøre det, siger Richard Lewis til BBC.

Danske Caroline Wozniacki røg onsdag ud af Wimbledon i anden runde efter et nederlag i tre sæt til russiske Ekaterina Makarova.

Der er dog stadig dansk tilstedeværelse i den prestigefyldte turnering. Frederik Løchte Nielsen er sammen med engelske Joe Salisbury således i kvartfinalen i herredouble.

Danske Clara Tauson spillede sig mandag ligeledes videre til anden runde i single i juniorernes Wimbledon.

Både Løchte Nielsen og Tauson spiller tirsdag.

/ritzau/