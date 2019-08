Wind efter brændt straffe: Kunne knap nok se pletten

KØBENHAVN: Tilskuerne i Telia Parken var tirsdag aften vidner til ni brændte straffespark, da Røde Stjerne sendte FC København ud af Champions League-kvalifikationen i en maratondyst.

Flere af forsøgene blev sendt langt over mål i straffesparkskonkurrencen, og banen hjalp ikke ligefrem skytterne, beretter Jonas Wind.

- Pletten var ikke god. Mange bolde blev sparket over, men det var lige for begge hold.

- Når man satte sit støtteben ned, så løftede bolden sig lidt. Der var mange, der blev sparket over. Det var så ikke mit problem, det var bare keeperen, der reddede, siger angriberen.

Den unge FCK'er, der i sidste uge blev den store helt i Beograd med sin "Panenka"-scoring på straffespark indledte med at score i straffeduellen fra pletten, men da han skulle sparke igen med konkurrencens forsøg nummer 22, gik det galt.

- Det var ikke optimalt, at man knap nok kunne se straffesparkspletten. Der var mere sort jord, end der var græs. Det var ikke optimalt, men jeg scorede på den første og ramte også målet på den anden. Keeperen reddede den, og han stod en god kamp.

- Jeg scorede på den første og håbede selvfølgelig på, at det ville blive mit sidste.

- Det er en ærgerlig måde at ryge ud på. Når vi var en mand i overtal i så lang tid, og vi havde muligheden for at afgøre det på straffe, gør den ondt, siger Wind.

FC København har stadig en mulighed for at nå et europæisk gruppespil, hvis holdet kan besejre vinderen af opgøret mellem HJK Helsinki og Riga FC i sidste runde af kvalifikationen til Europa League.

Røde Stjerne skal i næste runde møde schweiziske Young Boys i en kamp om en Champions League-plads.

/ritzau/