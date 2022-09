Wolt under hårdt pres: 36 takeaway-køkkener med ultimatum

Bagel Cafeen var tirsdag morgen fyldt med utilfredse restauratører. Pressede råvare- og forbrugspriser har gjort vilkårene for at drive forretning umulig, og flere er på randen af konkurs.

Samtidig er restauratørerne så pressede af Wolts priser, at de reelt ikke tjener penge, når et bud bringer mad ud. Derfor skal de høje procenter, som Wolt tager, stoppe nu, mener de.

- Vi er blevet enige om at give Wolt et ultimatum. Sæt procenterne ned, eller vi lukker for Wolt. Det nytter ikke noget, at store steder som McDonald's og Burger King får langt lavere procenter, når vi andre betaler helt op til 33 procent for at få bragt vores mad ud, siger Ann-Britt Pedersen, der er indehaver af Casa Pazza.

- Wolt tjener styrtende med penge på os, og vi er nødt til at gøre noget, fastslår hun.

Enige om at boycutte

Det var alle de fremmødte enige om, og løsningen er markant. Konsekvensen bliver at boycotte Wolt, hvis ikke leveringstjenesten går med til restaratørernes krav om markant lavere procenter. Bagel Cafeens ejer, Muhammed Iskandarani, sagde det klart.

- Når råvarer og andre priser stiger, så går alt i nul alligevel. Og når Wolt tager procenter, går vi i minus. Vi kan lige så godt boycotte Wolt.

Mange af takeaway-stederne laver unik mad og håber på, at kunderne stadig vil efterspørge deres mad, hvis de ikke bringer ud.

- Vores mad er speciel og kan ikke nødvendigvis fås andre steder. Derfor skal det nok gå, sagde Daniel Yammine fra Chickie's.

For de fremmødte blev enige om at stå sammen - og ikke vige fra aftalen.

- Wolt satser på, at vi ikke kan stå sammen, men det kan vi, lød det fra Nunu Kebabs Ali Vafai.

Det tvivler Bagel Cafeens ejer, Muhammed Iskandarani, dog på.

- Jeg tror, at Wolt er bange for, at de får en dominoeffekt i hele landet, hvor flere vil kræve lavere procenter og vil stoppe det hurtigst muligt, sagde han.

Opfordrer flere til at kvitte

Restauratørerne blev altså enige om, at de nu vil stille Wolt et ultimatum. Giv os alle en markant procentnedsættelse, ellers lukker vi for Wolt fredag klokken 12.

De opfordrer flere til at melde sig til gruppen af utilfredse restauratører på mama@foodtrust.dk. Det skal ske hurtigst muligt, for Wolts repræsentanter fra København er torsdag inviteret til møde med restauratørerne.

Wolt kommer

Wolt er klar over problemerne for restauratørerne og er åbne for at komme til Aalborg.

- Hos Wolt er vi meget opmærksomme på, hvad der foregår, og vi lytter også til de forslag og den kritik, der kommer. Men vi er lidt kede af, at det er formuleret som et ultimatum, for vi er interesseret i at løse det i fællesskab, siger kommunikationschef, Mikkel Tofte.

De er dog ikke umiddelbart klar til at komme til Aalborg torsdag.

- Derfor har vi bestræbt os på at få sat et fællesmøde op på mandag med alle interesserede restauratører i byen. Men det bliver altså først på mandag, siger Mikkel Tofte fra Wolt.