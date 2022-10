Wolts forslag forkastet af restauratørerne: - Vi kan ikke bruge deres forslag til noget

AALBORG:- Vi stopper samarbejdet, der er ikke noget at komme efter, lyder det fra Bagel Caféen.

- Deres løsning var ikke bedre end det, vi selv kan lave, så jeg stopper samarbejdet, siger de fra Chickies.

Wolt havde indkaldt til stormøde med restauratørerne mandag for at komme med forslag til, hvordan man sammen kan skabe en forretning med bestilling og levering, som alle kan være tilfredse med.

Dagsordenen fra Wolts side var enkel og klar med to punkter.

- Hvordan kan vi hjælpe takeaway-stederne med at få profitable ordrer på Wolts platform, og hvordan kan vi hjælpe spisestederne med at få mere profitable ordrer uden for Wolts platform, lød budskabet på mødet.

Restauratørerne ville ikke være med til Wolts løsning og barsler med deres egen med onlinebestilling og bude. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Men selv om Wolt var troppet op med hele fem mand fra hovedkontoret, var det ikke nok til at gøre leveringsplatformens løsning spiselig for de takeawaysteder, der har brug for hjælp lige nu - og i særdeleshed har brug for at betale meget lavere procenter, end de gør i dag. For hver ordre betaler takeaway-stederne op til 33 procent af den samlede pris til Wolt.

- De var slet ikke indstillet på at skære i kommissionen og tage lavere procenter. De blev ved med at vise os løsninger, der kun fik dem til at få en større bid af kagen her i Aalborg. Men de løsninger, de kom med, dem har vi faktisk selv skabt siden sidste møde, lyder det fra talskvinden, Ann-Britt Pedersen.

Med til mødet var også repræsentanter for DRC - Danmarks Restauranter og Caféer. Her siger direktør, Torben Hoffmann E. Rosenstock, at restauranter, der har entreret med Wolt, ikke har mange penge tilbage, når alt er trukket fra.

- For nogle af dem er det "the end of the road", så at sige. Alt efter hvordan de enkelte restauranter er sat op og lægger oveni, at vi har stigende fødevare- og energipriser, så er der ikke meget til at holde en forretning gående, hvis det er så stor en procentdel op til 90 procent, at man er Wolt-afhængig, siger Torben Rosenstock.

Mødet foregik på biblioteket i Aalborg. Foto: Jakob Kanne Bjerregaard

Efter mødet var mange af de fremmødte restauratører utilfredse og har allerede en ny onlineløsning på vej med egne bude.

- Vi kan få der her sat op inden for et par dage. Jeg opsiger i hvert fald mit samarbejde med Wolt, siger hun og håber mange andre vil følge trop.

Hos Wolt var de glade for fremmødet af restauratører og håbede, at der ville være forståelse for, at Wolt lige som alle andre er ramt af inflation og krise. Derfor var deres løsning noget andet end at skrue ned for den indtjening, de får fra restauranterne i form af procenter af omsætningen.

- Det er vigtigt at forstå, at Wolt heller ikke går fri af de voldsomme prisstigninger, der er lige nu. Så vi forsøger at finde løsninger, der er bæredygtige for alle parter - både lige nu og her, men også på lang sigt, siger Daniel Johansen, der er ansvarlig for partnerskaber med restauranterne hos Wolt.

Wolts løsning kalder de Wolt Drive og er egentlig en onlineløsning, hvor restauranterne har deres egen onlinebestilling, der snakker sammen med Wolts systemer, så de på den måde har adgang til Wolt-budene. Wolt præsenterede også et andet forslag, der ifølge dem straks kan gøre en forskel.

- Alle nye ordrer på Wolts platform kan blive tillagt et energitillæg, hvis restauranterne ønsker det. Energitillægget, som bliver op til 10 kroner per ordre, er en ny funktion, som restauranterne hver især skal vælge til, hvis de ønsker det. Tillægget tilfalder restauranterne 100 procent, siger Daniel Johansen.

Damir Stojkovic fra Berlin Döner er blevet kontaktet af Wolt mange gange og har ikke sagt ja. Det kommer heller ikke til at ske.

- Jeg er i dag blevet bekræftet i, at vi ikke skal være med i Wolt. De sagde derinde, at det er dem, der bestemmer, og at de bestemmer, at de ikke vil hjælpe restauratørerne. Det var nok for mig, siger Damir Stojkovic.