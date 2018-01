Wozniacki cruisede forbi rumæner

TENNIS: Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki lagde fint fra land i første runde af årets første grand slam-turnering, Australian Open, trods lidt ujævnt spil undervejs.

I små perioder kunne rumæneren Mihaela Buzarnescu følge med andenseedede Wozniacki, men det endte med en sikker dansk sejr på 6-2, 6-3.

Buzarnescu, der er hoppet op som nummer 44 i verden, kom ellers med en dugfrisk finaleplads fra WTA-turneringen i Hobart i bagagen, men hun formåede aldrig at finde et stabilt, højt niveau i kampen.

Hvis ikke Wozniacki selv vandt pointene, så sørgede rumæneren med flere uprovokerede fejl for, at danskeren tidligt satte kurs mod anden runde.

Wozniacki kom fremragende i gang. Hun åbnede med at serve et rent parti hjem og bryde rumæneren efterfølgende til 2-0-føring.

Buzarnescu rejste sig dog hurtigt, og efter et rent servegennembrud kunne hun bringe sig på 2-2 i egen serv kort efter.

Det lille chok rystede ikke danskeren. Hun fandt stabiliteten i sit spil igen, mens Buzarnescu lavede adskillige fejl.

Selv om Buzarnescu er 29 år, har hun meget lidt erfaring på den største scene. Hun fik sin grand slam-debut i US Open i 2017, så Australian Open var hendes blot anden grand slam.

Hun viste i nogle få partier, at hun har et godt topniveau, men bundniveauet lader meget tilbage at ønske, og det straffede Wozniacki.

Fire partier på stribe gav sætsejr på 6-2 efter mindre end en halv times spil.

Billedet fortsatte i starten andet sæt, hvor Wozniacki hurtigt var på 2-0, men så gik danskeren i stå, mens Buzarnescu ramte sit topniveau.

Det resulterede i to rumænske servegennembrud, og pludselig var 0-2 blevet til 3-2.

Men ligesom i første sæt rystede Wozniacki problemerne af sig.

Hun brød tilbage og afsluttede med at vinde fire partier på stribe.

Den 27-årige dansker skal i næste runde møde Jana Fett. Den 21-årige kroat er nummer 119 i verden og har aldrig tidligere mødt Wozniacki.

Vejen til finalen ser efter førstedagen ganske fornuftig ud for Wozniacki, da flere seedede spillere røg ud i hendes halvdel.

Mest prominent var femteseedede Venus Williams’ nederlag til Belinda Bencic, men også Dominika Cibulkova, Coco Vandeweghe, Ekaterina Makarova, Sloane Stephens og Shuai Peng røg ud.

/ritzau/