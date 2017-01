Israelsk soldat dømmes for drab på skudsåret palæstinenser

Dermed er danskeren den højest seedede spiller tilbage i turneringen, efter at andenseedede Venus Williams måtte trække sig med en skade.

- Jeg forsøger at tænke på et ord, der ikke er uanstændigt. Men det var sådan, jeg spillede, lød det efter nederlaget fra Serena Williams.

Her tabte verdensranglistens nummer to til sin amerikanske landsmand Madison Brengle, verdensranglistens nummer 72.

Inden Wozniackis kamp måtte topseedede Serena Williams forlade turneringen efter et nederlag i anden runde.

Stillingen i indbyrdes kampe hedder 4-4, men det taler til danskerens fordel, at fire ud af de fem møder på hardcourt-underlaget, som også anvendes i Auckland, er endt med dansk sejr.

De to spillere mødtes også i Auckland i 2015, hvor Wozniacki sejrede, mens det blev til tysk sejr i det seneste indbyrdes møde ved French Open i 2015.

Wozniacki kom på 5-2, og et amerikansk servegennembrud kunne ikke forhindre den danske sætsejr på 6-3.

Lepchenko åbnede med at vinde de første otte bolde. Det resulterede i to blanke partier og 2-0 til den undertippede amerikaner.

Til gengæld lignede det, at Wozniacki var faldet i søvn mellem første og andet sæt.

Lepchenkos grundspil var ganske fint, men når det lykkedes danskeren at flytte rundt på sin modstander, resulterede det i en del amerikanske fejl.

Amerikaneren, som er nummer 89 på verdensranglisten, kunne dog også lave fejl. Wozniacki brød omgående tilbage, fik stabilitet i sine slag og bragte sig på 5-2 for efterfølgende at tage sættet med 6-3.

Tredjeseedede Wozniacki åbnede vaklende og fejlbetonet, hvilket Lepchenko udnyttede til at bryde danskeren i første parti.

I anden runde besejrede hun amerikaneren Varvara Lepchenko med cifrene 6-3, 6-3 efter godt en time og et kvarters spil.

