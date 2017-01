SYDNEY: Caroline Wozniacki var glad for sin sejr over OL-guldvinder Mónica Puig i en lang kamp i første runde af WTA-turneringen Apia International i Sydney.

- Det var en hård kamp, man ved aldrig, hvornår hun vinder en række bolde i træk. Jeg fik styr på nogle ting undervejs, og en sejr er en sejr, siger Wozniacki på et pressemøde efter kampen.

Wozniacki vandt 6-3, 2-6, 6-4 efter mere end to timer på banen.

Den tidligere verdensetter mener da også, at formen er det rette sted, inden det i næste uge går løs ved årets første grand slam-turnering, Australian Open i Melbourne.

- Jeg føler, at jeg har det godt for tiden. Det var en lang offseason, og jeg har arbejdet hårdt, men jeg havde det godt på banen i dag. Det var varmt til at starte med, men jeg havde min serv til sidst, siger Wozniacki til Ritzau.

Den lange kamp mellem verdens nummer 32, Mónica Puig, og Caroline Wozniacki, der lige nu er nummer 20 på verdensranglisten, blev spillet i mere end 30 graders varme.

Og netop varmen er ofte noget, der bliver talt om, når Australian Open går i gang. Turneringen har ofte flyttet kampe for at undgå de værste hedebølger i Melbourne, hvor temperaturen nemt kan klemme sig over 40 grader i januar.

Spørgsmål: Er varmen et fokuspunkt for dig frem mod Australian Open?

- Ja, varmen kan være afgørende. Men der er ikke så meget, man kan gøre ved det. Man ved, at det er ens for alle, og det vigtige er, at man kan køle sig ned og holde sig kold under kampene, siger Wozniacki.

Caroline Wozniacki møder i næste runde Julia Putintseva, som sidste år sendte danskeren ud af Australian Open i første runde.

Turneringen i Sydney slutter lørdag. To dage efter går det løs i Melbourne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.

/ritzau/