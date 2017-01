Lars Løkke til Aalborg for at åbne DM i Skills

Og i Wozniackis fjerde serveparti gik det så galt. Konta brød til 4-3, og siden lykkedes det kun Wozniacki at vinde et enkelt parti - til 1-5 i andet sæt.

Den 26-årige dansker holdt sin serv frem til 3-3 i første sæt, men det var tydeligt, at hun skulle kæmpe betydeligt hårdere for pointene end sin modstander.

MELBOURNE: Tredje runde blev endestationen for tennisspilleren Caroline Wozniacki i årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Johanna Konta var for stor en mundfuld for danskeren

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies