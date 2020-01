Wozniacki joker om comeback næste år efter ny sejr

AUCKLAND:Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki er videre til semifinalen i WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i New Zealand.

Tidligt fredag morgen dansk tid blev tyskeren Julia Görges besejret med 6-1, 6-4 af Wozniacki, der har bebudet, at hun stopper karrieren efter Australian Open senere i januar.

Efter kampen blev Wozniacki spurgt, om hun ville tage imod en invitation til turneringen i Auckland i 2021.

- Hvis Serena (Williams, red.) gerne vil spille double, svarede Caroline Wozniacki med et grin.

Danskeren er også med i double i årets turnering sammen med Serena Williams, hvor parret senere fredag spiller semifinale.

Julia Görges kom til kvartfinalekampen som forsvarende mester i Auckland og havde slået Wozniacki ud to gange tidligere i turneringen, senest i 2018.

Det virkede ikke til at genere Wozniacki, der kom blæsende fra start med stærke server og hurtigt kom på 3-0.

Görges nåede kun at få et parti i sættet, da hun reducerede til 1-3. Herefter tog Wozniacki igen tre partier i rap og vandt sættet let 6-1.

Tyskeren slog et hav af bolde langt ud af banen og kunne slet ikke få sin normalt stærke serv i gang.

I andet sæt var Julia Görges langt bedre med og virkede opsat på at forsvare sin titel.

De to kamphaner, der havde mødtes ti gange tidligere med seks sejre til Wozniacki, fulgtes ad og holdt serv til 3-3.

Her gik det galt for Görges med flere uprovokerede slag og en dobbeltfejl, der betød, at Wozniacki brød til 4-3.

Herfra holdt spillerne deres server, og dermed kunne Caroline Wozniacki række hænderne i vejret med sejren på 6-1, 6-4 uden at blive brudt.

I semifinalen venter den 25-årige amerikaner Jessica Pegula, der slog Alizé Cornet med 6-0, 3-2, da franskmanden trak sig.

Pegula er nummer 82 i verden og har ikke tidligere spillet mod Wozniacki.

Wozniacki har bebudet, at hun trækker sig fra sporten efter Australian Open, der begynder den 20. januar.

