DUBAI: Tennisspilleren Caroline Wozniacki er for anden uge i træk klar til finalen i en WTA-turnering.

For seks dage siden tabte hun finalen i Doha i to sæt til Karoline Pliskova, men lørdag får hun en ny chance for at stryge helt til tops, denne gang i Dubai.

Her vandt hun fredag sin semifinale over letten Anastasija Sevastova, der rangerer som nummer 35 i verden. Sevastova blev slået 6-3, 6-4 efter knap halvanden time på banen.

Det er tredje gang ud af lige så mange mulige, at Wozniacki, der er nummer 15 i verden, slår letten med 2-0 i sæt.

Men i modsætning til mødet i US Open sidste år, hvor Sevastova blev udslettet med 6-2, 6-0, fulgte letten godt med fra start.

Hun servede godt, og Wozniacki havde svært ved at vinde boldene, når Sevastova fik førsteserven i spil. Danskeren havde heller ikke problemer i egne partier, og spillerne holdt serv indtil stillingen 4-3 til Wozniacki.

Først i ottende parti blev tilskuerne vidner til en breakbold. Den fremskaffede Wozniacki med en velplaceret baghånd godt fulgt op af en flugtning. På breakbolden øsede Sevastova bolden ud til dansk servegennembrud.

I det efterfølgende parti servede Wozniacki sættet hjem på den første sætbold.

Kampen blev kortvarigt afbrudt af regndråber i begyndelsen af andet sæt, hvor Sevastova igen fulgte med. Dog kun indtil stillingen 2-2, hvor Wozniacki igen tog perfekt vare om en breakbold til føring 3-2.

I det efterfølgende parti kom Wozniacki ned med 0-40, men hun afværgede alle tre breakbolde og tog partiet til 4-2.

Sevastova brød for første gang i kampen til 4-4, men da Wozniacki svarede tilbage med et nyt brud til 5-4, var spillerne lige vidt.

Wozniacki servede efterfølgende kampen hjem på den første matchbold med et servees.

I lørdagens finale skal Wozniacki møde enten den topseedede tysker, Angelique Kerber, eller den syvendeseedede ukrainer, Elina Svitolina. De mødes i den anden semifinale fredag eftermiddag.

