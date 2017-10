Wozniacki er stolt over billet til femte sæsonfinale

TENNIS: Det blev lørdag officielt slået fast, at Caroline Wozniacki er sikker på en billet til sæsonfinalen i tennis.

Wozniacki sætter for første gang ord på bedriften, efter at WTA har meldt ud, at danskeren er den sjette spiller til at komme med til WTA Finals, som spilles 22.-29. oktober i Singapore.

- Jeg er meget begejstret over, at jeg har kvalificeret mig til WTA Finals igen, siger Wozniacki til WTA’s hjemmeside og tilføjer:

- Jeg har så gode minder fra turneringen - især i 2010, og jeg kan ikke vente med at komme tilbage til Singapore og spille mit bedste tennis foran de fantastiske fans.

I 2010 nåede 27-årige Wozniacki frem til finalen, da sæsonfinalen blev spillet i Doha.

Det bliver femte gang i karrieren, at Wozniacki deltager i sæsonfinalen, hvor kun årets otte bedste spillere kommer med.

- At spille WTA Finals én gang i karrieren er en stor præstation, men at kvalificere sig for femte gang er noget meget specielt, siger WTA-chef Steve Simon.

Ud over Wozniacki skal også Garbiñe Muguruza, Simona Halep, Karolína Plísková, Elina Svitolina og Venus Williams deltage i Singapore.

Wozniacki har haft en forrygende sæson med syv WTA-finaler og en enkelt titel i 2017. Den blev vundet i Tokyo for en uge siden.

Søndag spiller Wozniacki sin første kamp i WTA-turneringen China Open, hvor det lokale håb Wang Qiang er modstanderen.

/ritzau/