Trods lidt tysk usikkerhed sikrede Görges sig sejren med endnu et servees, og Wozniacki må nu bruge weekenden på træningsbanen i stedet for kampbanen.

Her fortsatte hun dominansen, og så var det Wozniacki, som var ude i tovene og lignede en spiller på vej mod exit.

Görges lykkedes pludselig med sit aggressive spil, og på den anden side af nettet havde Wozniacki svært ved at kapere det. Med seks partier i træk fremtvang tyskeren et afgørende tredje sæt.

Det kom til udtryk i første sæt, hvor danskeren havde mulighed for at uddele æg, men i sit eget serveparti viste Görges højt niveau og kom dermed på tavlen.

Det var tyskeren Julia Görges, som stod for det opsigtsvækkende comeback. Hun vandt 1-6, 6-3, 6-4 efter lidt mere end en time og tre kvarters spil.

AUCKLAND: Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki var tæt på at uddele æg i første sæt, men faldt siden fuldstændig sammen og røg ud af WTA-turneringen ASB Classic i Auckland i kvartfinalen.

