SYDNEY: For omtrent et år siden stod Caroline Wozniacki for første gang over for Yulia Putintseva.

Dengang blev det et svært møde for danskeren, der meget overraskende tabte og blev sendt ud af Australian Open i første runde.

Tidligt tirsdag morgen dansk tid stod de to spillere igen over for hinanden i Australien - denne gang dog i den noget mindre Apia International WTA-turnering.

Her gjorde Wozniacki i første sæt kort proces, da hun på kun 23 minutter hamrede sættet hjem mod sin kasakhiske modstander.

Yulia Putintseva kunne slet ikke få sit spil til at hænge sammen - godt hjulpet på vej af Wozniackis tålmodige spil.

Danskeren fik også gang i sin stærke dobbelte baghånd, der tidligere har givet Wozniacki utallige sejre.

Bandede højlydt

Mod Wozniackis tålmodige returneringer lavede Putintseva mange fejl, og det var til åbenlys frustration for den 22-årige kasakher, der jævnligt bandede højlydt og slog ud med armene.

I Australian Open 2016 åbnede kampen på en lignende måde. Dengang var Caroline Wozniacki dominerende i første sæt, som hun vandt 6-1.

Men siden gik danskeren kold i den australske hede, og Yulia Putintseva fik vendt kampen.

Det lod dog ikke denne dag til at påvirke Wozniacki, der ikke viste frygt for en gentagelse i sit spil i et tæt andet sæt.

Da Yulia Putintseva brød danskeren til 4-3 i andet sæt, svarede Wozniacki straks tilbage og brød sin modstander i det efterfølgende parti.

Ved stillingen 5-4 til Wozniacki misbrugte danskeren endda to matchbolde.

38 graders varme

22-årige Putintseva nægtede at give op, men Wozniacki var stærkest og endte med at vinde sættet 7-5.

Kampen mellem verdens nummer 34 og Caroline Wozniacki, der lige nu er nummer 20 på verdensranglisten, blev spillet i 38 graders varme.

Turneringen i Sydney slutter lørdag. To dage efter går det løs i Melbourne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.

