Wozniacki indledte med kneben sejr

TENNIS: Amerikaneren Shelby Rogers var på vej mod sin anden sejr i træk i år over Caroline Wozniacki, men danskeren kæmpede sig tilbage og vandt 4-6, 6-1, 6-4 over Rogers og er videre til kvartfinalen i WTA-turneringen Toray Pan Pacific Opens i Tokyo.

Wozniacki vandt turneringen sidste år og trådte i år ind i anden runde mod Rogers.

Wozniacki indledte kampen med at blive brudt i sit første serveparti, og efterfølgende kom hun også bagud 0-2.

Rogers havde muligheden for at bryde igen og komme foran med to servegennembrud, men Wozniacki forsvarede sig godt og holdt serv.

Derefter brød Wozniacki tilbage og kom kort efter foran 3-2, inden amerikaneren igen kæmpede sig foran.

Wozniacki tabte tre partier i træk - et af dem i egen serv - og så var det op ad bakke igen for danskeren.

Det var dog tæt på at lykkes for Wozniacki at komme tilbage endnu en gang i første sæt, men hun greb ikke mulighederne.

Efter at have reduceret til 4-5 havde Wozniacki tre breakmuligheder i amerikanerens serv.

Ingen af dem blev dog udnyttet, og Rogers viste også flot og køligt tennisspil på de vigtige bolde i den periode.

I andet sæt var det Wozniackis tur til at vise sine kvaliteter på tennisbanen i Tokyo.

Wozniacki brød Rogers og kom foran 3-0. Amerikaneren nåede aldrig at komme ind i rytmen i andet sæt og blev brudt endnu en gang.

Det endte med en sikker sætsejr til Wozniacki, og så skulle duellanterne ud i et tredje og afgørende sæt.

Rogers kom bedst i gang og foran med hele 3-0, og det begyndte at dufte af amerikansk sejr.

Men Wozniacki viste, hvorfor hun er nummer seks i verden lige nu og leverede et forrygende comeback.

Wozniacki vandt fem partier i træk og kom foran 5-3. Kort efter servede danskeren kampen hjem og udnyttede sin første matchbold.

Tidligere i år mødte Wozniacki også Rogers, og her tabte danskeren, efter at hun måtte udgå med en skade i andet sæt.

Torsdagens sejr var Wozniackis nummer 50 i 2017.

