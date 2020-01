Wozniacki om stort comeback: Det skal ikke altid være pænt

TENNIS:Nøglen for Caroline Wozniacki i kampen mod Dayana Yastremska var at vente på, at chancen kom.

Det fortæller hun på et pressemøde efter sejren på 7-5, 7-5 i anden runde af danskerens sidste turnering, Australian Open.

Ukraineren kom flyvende fra start, men langsomt fik Wozniacki kæmpet sig tilbage i kampen.

- Det var meget mentalt, for jeg skulle være klar til hver bold. Det kunne være det ene som det andet, siger Caroline Wozniacki efter kampen om de meget vekslende slag, der kom fra ukraineren.

- Hun (Yastremska) kunne komme ud og svinge og slå tre vindere, og så kunne hun komme ud og svinge og slå fire uprovokerede fejl, så man vidste ikke rigtig, hvad der kom, og så kunne man ikke få en ordentlig rytme.

Danskeren vidste til gengæld, at hun havde en fordel i de lange dueller.

- Jo længere kampen gik, jo længere blev duellerne, og jo mere følte jeg, at kampen tippede til min fordel, siger Caroline Wozniacki.

Blandt andet derfor lykkedes det også at skabe flere af den slags comebacks, som Caroline Wozniacki er blevet så kendt for i løbet af sin karriere.

En af de ting, der lykkedes, var ifølge danskeren, at hun var indstillet på, at skifte sin taktik.

- Jeg tror bare, at jeg er en af de spillere, der bare prøver at glemme, hvad der er sket før, og så komme videre og prøve at finde en ny taktik, siger Caroline Wozniacki.

- Jeg tror, at jeg er meget god til at gå fra plan A til plan B til plan C og så tilbage til plan A for at prøve at finde en måde at vinde.

- Det skal ikke altid være pænt. Det handler bare om at prøve at få én bold mere inden for linjerne og over nettet end modstanderen.

Wozniacki møder tunesiske Ons Jabeur, der er nummer 78 på verdensranglisten, i tredje runde.

/ritzau/