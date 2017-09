Wozniacki overlevede matchbolde og er semifinaleklar

TENNIS: Caroline Wozniacki er klar til semifinalerne i Toray Pan Pacific Open i Tokyo, hvor hun er forsvarende mester. Men det holdt meget hårdt, før hun havde besejret slovakken Dominika Cibulkova i kvartfinalen.

Den tredjeseedede dansker tabte første sæt og var nede med to matchbolde i andet sæt, men hun formåede at vende kampen til egen fordel og vinde, da Cibulkova måtte opgive med en skade i tredje sæt.

Da var stillingen 3-6, 7-6, 3-1 i Wozniackis favør.

Andet sæts afslutning blev et drama, men Wozniacki fik lettere spil i tredje sæt, hvor Cibulkova i starten pådrog sin en lårskade, der i høj grad hæmmede slovakken. Hun måtte til sidst opgive at spille videre.

Kampen åbnede lovende for Wozniacki, der brød slovakken i første forsøg, men siden kom danskeren i problemer mod den aggressive modstander.

Cibulkova brød tilbage omgående, holdt sin egen serv og brød Wozniacki igen til 3-1. I et langt parti havde Wozniacki mulighed for at bryde tilbage, men i stedet blev det 4-1.

Den kattepine kom danskeren ikke ud af, og Cibulkova vandt første sæt.

I andet sæt fortsatte Wozniacki med at have problemer i egne servepartier, men det havde Cibulkova så sandelig også.

Danskeren blev brudt i sine tre første servepartier, men i alle tre tilfælde svarede hun igen ved at bryde direkte tilbage.

Først i sættets syvende serveparti lykkedes det en af spillerne at holde serv. Det skulle vise sig at være en ny trend i kampen, og i fire servepartier i træk lykkedes det spillerne at holde serv.

Set med danske briller var det derfor en skidt nyhed, da det lykkedes Cibulkova at bryde den tendens med et rent brud til 6-5.

Verdensranglistens nummer ni kunne serve kampen hjem, men trods to matchbolde forpassede hun muligheden.

I stedet fremtvang Wozniacki en tiebreak, og her var danskerens stærkest. Danskeren bragte sig på 6-3 og udnyttede den tredje sætbold til tiebreak-sejr 7-5. Dermed skulle kampen afgøres i et tredje sæt.

Her kom Cibulkova foran 1-0, men blev så skadet. Hun blev brudt til 1-2, hvorefter hun forlod banen for at modtage behandling.

Hun spillede videre, men da Wozniacki kom på 3-1 og førte 30-0 i det efterfølgende parti, så slovakken ingen grund til at fortsætte.

