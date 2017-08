Wozniacki rykker en plads op efter finalenederlag

TENNIS: Seks tennisfinaler er det blevet til i 2017 for Caroline Wozniacki, men det har ikke udmøntet sig i en eneste titel endnu for danskeren.

Søndag tabte Wozniacki 4-6, 0-6 til ukraineren Elina Svitolina i finalen i WTA-turneringen Rogers Cup i Toronto.

Finalepladsen i Toronto betyder, at 27-årige Wozniacki rykker en enkelt plads op på verdensranglisten, hvor hun nu er nummer fem.

Svitolina avancerer også og er nummer fire, mens spanieren Garbiñe Muguruza rykker to pladser ned på en sjetteplads.

Det er de eneste forskydninger i top-10, hvor tjekken Karolína Plísková fortsat er verdensetter foran rumæneren Simona Halep og tyskeren Angelique Kerber.

Mens Wozniacki har tabt samtlige seks finaler, den tidligere verdensetter er nået frem til i år, så har Svitolina vundet samtlige fem finaler, hun har stået i.

I Toronto var Svitolina lettet over sejren over Wozniacki, da ukraineren blev tvunget til at spille tre kampe på lidt over 24 timer.

- Jeg er bare glad for, at kampen sluttede. Og med en titel. Det er endnu mere specielt.

- Jeg var meget træt efter det første parti i første sæt. Og jeg vidste, at jeg var nødt til at give alt, fordi Caroline ikke misser mange bolde.

- Jeg var følelsesmæssigt lettet over at vinde første sæt, og jeg spillede bedre og bedre i andet sæt, siger Svitolina ifølge AP.

Wozniacki kunne rejse videre fra Toronto med 1,5 millioner kroner i præmiepenge.

/ritzau/