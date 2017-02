DOHA: Caroline Wozniacki er klar til anden runde ved Qatar Total Open.

Den danske tennisspiller vandt onsdag 6-2, 6-3 over hollænderen Kiki Bertens i en kamp, der blev indledt tirsdag.

Qatar Total Open var tirsdag ramt af massiv regn, som betød, at kampen mellem Caroline Wozniacki og Kiki Bertens først kom i gang meget senere end planlagt.

Kampen blev senere afbrudt ved stillingen 2-2 og med Caroline Wozniacki foran 30-15 i egen serv. Danskeren kom først bagud 0-2, men fik siden brudt tilbage.

Caroline Wozniacki fik en perfekt begyndelse på kampen, da den blev genoptaget onsdag, da hun først holdt serv og dernæst brød til en 4-2-føring.

Danskeren sikrede sig endnu et servegennembrud og dermed sætsejren, da Kiki Bertens, der er nummer 22 på verdensranglisten, på Wozniackis anden sætbold sendte bolden i nettet.

Danskeren så ud til at have kampen i sin hule hånd, men i stedet fik hun sin serv brudt til 0-1 i andet sæts første parti.

Et kikset slag ved nettet af Caroline Wozniacki gav en breakbold til Kiki Bertens, som i den efterfølgende duel pressede danskeren til at sende bolden ud af banen.

Caroline Wozniacki havde tilsyneladende øje for, at vinderen af kampen allerede senere onsdag skal møde polske Agnieszka Radwanska i anden runde.

Det ville derfor være en fordel at undgå at skulle spille tredje sæt.

Danskeren fik med et rent servegennembrud brudt tilbage til 3-3, og efter at have afværget en breakbold i et meget langt serveparti holdt hun derefter serv til 4-3.

Kiki Bertens spillede egentlig udmærket, men hun begik kostbare fejl på afgørende tidspunkter.

En dobbeltfejl af hollænderen gav Caroline Wozniacki endnu et servegennembrud og en 5-3-føring, og derefter servede danskeren sejren hjem.

