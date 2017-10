Wozniacki trækker sig i Hongkong med albueskade

TENNIS: Tennisstjernen Caroline Wozniacki trak sig torsdag fra WTA-turneringen Hong Kong Open med en albueskade.

Danskeren kom med meldingen forud for sin kamp i anden runde mod australske Lizette Cabrera.

- Jeg vil gerne undskylde over for alle, der er kommet for at se kampen. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at blive klar, men jeg har skadet min albue. Jeg kan ikke levere mit bedste og må trække mig fra turneringen, siger Caroline Wozniacki.

- Det er meget skuffende for mig, at jeg må trække mig, men jeg håber, at I forstår, siger hun.

Sidste års forsvarende mester i Hongkong virkede en anelse grådkvalt, da hun gav de fremmødte tilskuere beskeden.

Skaden kommer på et uheldigt tidspunkt for 27-årige Wozniacki, der fra 22. til 29. oktober skal deltage i sæsonfinalen i Singapore.

Foreløbig er det uvist, om albueskaden bringer danskerens deltagelse i Singapore i fare. Her mødes årets otte bedste kvindelige tennisspillere.

Wozniacki indledte tirsdag titelforsvaret i Hongkong med en knusende sikker sejr på 6-1, 6-1 over Eugenie Bouchard fra Canada.

Skaden betyder, at australske Lizette Cabrera, der er nummer 155 på verdensranglisten, er videre til kvartfinalen i Hongkong. Her venter landsmanden Daria Gavrilova.

/ritzau/