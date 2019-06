Wozniacki får drilsk lodtrækning i Wimbledon

LONDON: Caroline Wozniacki skal møde Sara Sorribes Tormo i den første kamp i Wimbledon.

Der blev fredag trukket lod til turneringen, og i den første runde af grand slam-turneringen i London skal Wozniacki op imod den 22-årige spanske spiller Sara Sorribes Tormo.

Spanieren ligger nummer 69 i verden, mens 28-årige Wozniacki er nummer 14, som også er danskerens seedning i turneringen.

Sara Sorribes Tormo er bedst på grus, men har også leveret gode resultater på andre underlag. I Wimbledon spilles der på græs.

Hvis Wozniacki vinder den første kamp, så venter vinderen af mødet mellem russeren Veronika Kudermetova og belgieren Ysaline Bonaventure i anden runde.

Kudermetova er nummer 58 i verden, mens Bonaventure er nummer 115.

Det er ikke lang tid siden, at Kudermetova vandt over Wozniacki. Det skete i grand slam-turneringen French Open for en måned siden.

Hvis seedningerne holder, så venter der derefter en endnu hårdere opgave i tredje runde, hvor franske Caroline Garcia er den mest sandsynlige modstander.

I fjerde runde kan japaneren Naomi Osaka, der er nummer to i verden og vandt Australian Open i januar, vente.

Wozniacki har i 12 forsøg endnu ikke nået forbi fjerde runde i Wimbledon. Det har hun præsteret seks gange.

Lodtrækningen magede det også således, at den 39-årige amerikaner Venus Williams, der har vundet Wimbledon fem gange, skal møde den blot 15-årige landsmand Cori Gauff i første runde.

/ritzau/