Caroline Wozniacki får en på papiret svær modstander i sin første kamp ved WTA-turneringen i Sydney, der er begyndt søndag.Danskeren spiller først mandag, og her venter Mónica Puig fra Puerto Rico på den anden side af nettet.Det bliver den tredje kamp mellem de to. I 2016 vandt Puig i Eastbourne, mens Wozniacki var bedst i deres første opgør i 2014 i Miami.Den 23-årige Puig, der vandt guld i kvindernes single ved OL i sommer i Rio de Janeiro, er nummer 32 på verdensranglisten.Hun skulle egentlig have været i kamp søndag mod Elina Svitolina, men ukraineren har trukket sig på grund af sygdom.- Jeg har i to dage haft konstant hovedpine, og uheldigvis blev det med dagens varme vejr værre, da jeg varmede op, og min krop er ikke klar til at konkurrere, siger Svitolina, der var seedet som nummer syv.Søndag er der over 30 grader i Sydney, hvor solen skinner fra en skyfri sommerhimmel.Fjerdeseedede Karolína Plísková fra Tjekkiet har også trukket sig. Ifølge turneringens hjemmeside på grund af en skade i sit venstre lår.Pliskova vandt lørdag finalen i WTA-turneringen Brisbane International.Turneringen i Sydney slutter lørdag. To dage efter går det løs i Melbourne ved årets første grand slam-turnering, Australian Open./ritzau/