Wozniacki slår rumæner og slipper for verdensetter

MIAMI: Caroline Wozniacki er ved at finde formen igen efter en svær periode.

Lørdag aften dansk tid vandt den danske tennisspiller 6-4, 7-6 over rumænske Monica Niculescu og snuppede dermed sin anden sejr i træk i WTA-turneringen Miami Open.

Undervejs i kampen havde Niculescu 15 breakbolde, men udnyttede kun de tre. Wozniacki udnyttede alle sine fire.

Sejren bringer danskeren i fjerde runde, der svarer til ottendedelsfinalen i den store turnering.

Her kunne verdensetteren, Naomi Osaka, have ventet, men den japanske tennisstjerne tabte lørdag i tre sæt til Hsieh Su-wei fra Taiwan.

Wozniacki er i gang med sin blot anden turnering siden nederlaget til Maria Sharapova i Australian Opens tredje runde i januar.

Fredag tankede hun selvtillid, da hun besejrede Aliaksandra Sasnovich i to sæt. Og lørdag fik hun endnu mere at glæde sig over, da hun fra start tog føringen mod Niculescu.

Rumæneren spiller med en speciel stil, hvor hun for det meste slicer bolden i stedet for at slå igennem med forhånden. Til gengæld er der drøn på, når hun forsøger at vinde bolden med sin dobbelte baghånd.

Det viste hun gentagne gange i lørdagens kamp, og Wozniacki forsøgte at udnytte det til egen fordel. I nogle situationer med mere held end i andre.

Wozniacki brød rumænerens serv to gange i første sæt. Den sidste af gangene sørgede hun med en god forhånd for et servegennembrud, der samtidig sikrede Wozniacki første sæt.

Den danske tennisstjerne kom igen godt ud af starthullerne i andet sæt. Hun bragte sig på 2-0, før hun med et par dårlige beslutninger lukkede Niculescu tilbage ind i kampen.

Spillerne fulgtes ad, før Wozniacki brød til 5-3. På papiret et genialt tidspunkt med henblik på sejren, men på en sløj forhånd i nettet fra Wozniacki brød Niculescu tilbage.

Ved stillingen 6-5 i Wozniackis favør fulgte et dramatisk parti, der bølgede frem og tilbage.

Det lykkedes Niculescu at presse sættet ud i en tiebreak, hvor Wozniacki hurtigt kom på 6-0. Rumæneren gjorde det spændende, men med et slag på linjen trak Wozniacki det længste strå.

/ritzau/