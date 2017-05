Wozniacki slog drilsk rumæner

Caroline Wozniacki havde matchbold i andet sæt, men måtte bruge tre sæt for at gå videre i Madrid

MADRID: Et hav af lob og stopbolde udfordrede søndag den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki, som trods skadesproblemer spillede sig videre fra første runde ved Madrid Open.

Wozniacki vandt efter meget besvær og tre en halv times spil med 7-5, 6-7, 6-4 over den uortodokse rumæner Monica Niculescu, som næsten kun benytter sig af slice i både for- og baghånd.

Det faktum kom næppe bag på Wozniacki, som inden søndagens møde havde vundet samtlige syv indbyrdes kampe mod rumæneren. Endda uden at tabe et sæt.

Det var dog første gang, at de to spillere mødtes på grus, som er underlaget på banerne i Madrid. Wozniackis syv første sejre er hentet på hardcourt.

På grus var Niculescu bedre med. Med stopbolde og lob fik hun konstant Wozniacki ud at løbe, og danskeren stod flere gange skidt placeret til sine slag.

Niculescu var dygtig til at regne ud, hvor Wozniacki ville slå boldene hen, og det resulterede i, at Wozniacki kom bagud 1-3 i første sæt.

Wozniacki fik brudt tilbage til 4-4, hvorefter danskeren straks blev brudt i egen serv. Niculescu kunne derfor serve første sæt hjem.

Men Wozniacki spillede tålmodigt, hun vandt de næste tre partier og dermed første sæt efter en times spil.

Wozniacki lod til at have styr på andet sæt, men missede chancen for at serve sig foran 3-0.

I stedet for kom Niculescu tilbage, foran 5-4, og hun kunne serve andet sæt hjem.

Historien fra første sæt så dog ud til at gentage sig. Wozniacki bragte sig foran 6-5 og havde en matchbold i Niculescus serveparti. Men andet sæt skulle ud i en tiebreak. Her var Niculescu bedst og vandt 7-3.

Wozniacki var i problemer i begyndelsen af tredje sæt, da hun tilkaldte en læge for at få tilset sin højre skulder.

Det tætte opgør fortsatte dog, efter at Wozniacki havde fået behandling. Danskeren kunne serve sejren hjem ved stillingen 5-4, og på sin anden matchbold vandt Wozniacki kampen.

I anden runde møder Wozniacki enten spanske Carla Suárez Navarro eller Shuai Peng fra Kina.

Wozniackis bedste resultat i Madrid-turneringen, der statusmæssigt rangerer lige under grand slam-turneringerne, er finalepladsen fra 2009.

/ritzau/