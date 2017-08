Wozniacki strøg i kvartfinalen i Toronto

TENNIS: Danske Caroline Wozniacki er videre til kvartfinalen, efter hun torsdag aften vandt med cifrene 6-3, 6-1 over polske Agnieszka Radwanska i tredje runde af Rogers Cup i Toronto.

Radwanska spillede ikke godt, og især i andet sæt, hvor polakken var et enkelt slag fra at indkassere et æg, lignede verdensranglistens nummer ti en skygge af sig selv,

De to spillere fulgtes ad i kampens begyndelse.

Wozniacki brød Radwanskas serv til 2-1, men straks efter brød polakken tilbage.

Efterfølgende tog Wozniacki tre point i træk. Blandt andet ved hjælp af flere akrobatiske slag oppe ved nettet.

Polakken holdt sin serv til 5-3, og efterfølgende kunne danskeren serve sættet hjem med cifrene 6-3.

Danskeren virkede ovenpå i første sæt, men måtte dog afsætte to partier, hvor hun ikke scorede et eneste point.

I andet sæt fortsatte danskeren de gode takter. Mildest talt. Hun lagde ud med at bryde Radwanskas serv, og derfra så hun sig ikke tilbage, før der stod 5-0.

Danskeren havde tre matchbolde ved stillingen 5-0, men hun formåede ikke at udnytte dem, og Radwanska vandt sit første parti i sættet.

Efterfølgende fik Wozniacki dog lukket kampen, og Radwanska, der havde en skidt dag på tennisbanen, tabte sættet med 1-6.

De to spillere er desuden gode veninder privat, og Wozniacki deltog i Radwanskas bryllup i slutningen af juli måned.

I kvartfinalen skal Wozniacki møde den topseedede verdensetter Karolína Plísková, der måtte ud i tre sæt mod teenageren Naomi Osaka, inden japaneren måtte trække sig med en muskelskade.

/ritzau/