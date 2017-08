Wozniacki taber i kvartfinalen forud for US Open

USA: Caroline Wozniacki tabte fredag kvartfinalen i WTA-turneringen i Cincinatti til verdensetteren Karolína Plísková 2-6, 4-6 i en kamp, hvor danskeren aldrig var i nærheden af sejren.

Caroline Wozniacki havde svært ved at finde sig til rette i opgøret, hvor tjekkiske Plísková brød danskerens serv allerede i hendes andet serveparti.

Det følgende parti vandt Plísková rent, og selv om Wozniacki reducerede i det efterfølgende, så var linjen lagt fra Plísková, der tog sættets sidste tre partier og vandt 6-2.

I andet sæt fortsatte det tjekkiske overtag.

Igen var det i Wozniackis andet serveparti, at hun blev brudt. Derfra var det svært at komme tilbage, da det var en af WTA-tourens allerbedste servere, der stod på den anden side af nettet.

Specielt Plískovás førsteserv viste sig igen at være stærk. I kampen, der kun varede en time, fik hun 26 førsteserver ind og vandt 25 af de dueller, der fulgte efter serven.

Resten af sættet holdt tjekken sin serv og tog dermed sættet 6-4.

Selv om Plísková er rangeret som verdens bedste, så har Caroline Wozniacki de seneste opgør formået at spille meget tætte kampe mod tjekken.

Seneste møde mellem de to var i sidste uge i Toronto, hvor danskeren tog sejren i tre sæt.

I semifinalen møder Karolína Plísková spanske Garbiñe Muguruza.

Turneringen i Cincinatti er Wozniackis sidste forud for US Open, der starter 28. august i New York.

Her har danskeren traditionelt gode resultater, og på trods af en skadesplaget sæson i 2016, formåede hun ved US Open at spille sig i semifinalen.

/ritzau/