Wozniacki taber til verdens nummer 80

WUHAN: Det blev kun til en enkelt kamp for Caroline Wozniacki ved WTA-turneringen i Wuhan i Kina.

Den danske tennisspiller tabte tirsdag overraskende 5-7, 3-6 til verdensranglistens nummer 80, Maria Sakkari, i anden runde af den kinesiske turnering på hardcourt.

Det skete efter en usædvanlig fejlfyldt indsats fra fjerdeseedede Wozniacki, der var oversidder i første runde.

Danskeren kom ellers med årets første turneringssejr, som hun erobrede søndag i Tokyo, i frisk erindring.

Wozniacki virkede imidlertid energiforladt og kom i problemer fra start i kampen, hvor spillerne ikke kun kæmpede mod hinanden, men også mod varmen i Wuhan.

Det første parti i første sæt endte med et rent servegennembrud til grækeren.

Wozniacki fik dog brudt tilbage til 4-4, og foran 5-4 misbrugte hun en sætbold i Maria Sakkaris serveparti.

Nu havde grækeren igen fat, og efter at have udlignet til 5-5 brød hun for anden gang i kampen danskerens serv rent.

Der var tegn på græske nerver, da Maria Sakkari foran 6-5 lavede en dobbeltfejl på sin første sætbold. Men på den anden af slagsen sendte danskeren selv bolden ud af banen til græsk sætsejr.

Andet sæt blev indledt med et langt parti, hvor Caroline Wozniacki med stort besvær fik holdt serv efter at have haft flere breakbolde imod sig.

Men problemerne var ikke ovre, for danskeren blev ved med at lave fejl og blev brudt til stillingen 1-2 i sættet.

Wozniacki fik dog brudt tilbage til 3-3, da Maria Sakkari lavede to store fejl på stribe, men grækeren brød omgående igen til 4-3.

Symbolsk sluttede kampen med endnu et servegennembrud, da Caroline Wozniacki kiksede ved nettet og sendte bolden ud af banen.

Med sin tidlige exit slutter Caroline Wozniacki sig til den skare af topspillere, der hurtigt er røget ud i Wuhan.

Blandt andre US Open-vinderen Sloane Stephens fra USA, tyske Angelique Kerber og rumæneren Simona Halep er ude af turneringen.

