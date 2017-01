SYDNEY: Caroline Wozniacki tabte sin kvartfinale ved Apia International i Sydney.

Wozniacki tabte med cifrene 5-7, 7-6, 4-6 til tjekkiske Barbora Strycova.

Kampen varede i mere end tre timer og blev spillet i 40 graders varme.

Barbora Strycova, der er placeret som nummer 19 på verdensranglisten, hvilket er én placering bedre end danskeren, startede med at bryde Wozniackis serv, efter et parti hvor Wozniacki lavede to dobbeltfejl.

Holdt serv

Ved stillingen 6-5 til tjekken lykkedes det hende at holde serven, og hun tog dermed første sæt 7-5.

Kampen blev spillet i bagende sol. Det var tydeligt, at ingen af de to spillere følte sig tilpas på banen.

Men i andet sæt kom Caroline Wozniacki langt bedre ud.

Her bragte hun sig hurtigt foran 3-0 til stor frustration for Strycova, der måtte løbe efter Wozniackis tunge grundslag.

Men efter den gode start på sættet brød Strycova tilbage og kom på 3-3.

Lægehjælp

Ved stillingen 3-3 måtte Wozniacki have lægelig hjælp på banen, da hendes højre ankel tydeligvis generede danskeren.

De to spillere havde før dagens kamp mødt hinanden seks gange tidligere med Caroline Wozniacki som vinder i de fire af opgørene. Og det lige parløb mellem de to fortsatte i dagens kamp.

Ved stillingen 4-4 brød Strycova igen Wozniackis serv, og hun kunne derefter serve sejren hjem. Men igen blev hun brudt, og så servede Wozniacki sig foran 6-5. Her måtte hendes skadede ankel igen tilses af turneringslægen.

Sættet endte i en tiebreak.

Kom igen

Her bragte Strycova sig foran 5-0, men da Wozniacki var længst nede, fandt hun igen det gode spil frem. Hun bragte sig foran 6-5, og det lykkedes hende at vinde tiebreaken 8-6.

I tredje sæt startede den tidligere verdensetter bedst. Hun brød fra start tjekkens serv. Men igen beviste Barbora Strycova, hvorfor hun er nummer 19 i verden. Hun kæmpede sig tilbage på 3-3 og derfra fortsatte hun og vandt sættet 6-4.

Dermed er Wozniacki ude af Apia International. Hun kan dog glæde sig over, at hun på vejen til kvartfinalen spillede to gode opgør.

Turneringen i Sydney er sidste opvarmning inden årets første store højdepunkt for Caroline Wozniacki, når årets første grand slam-turnering, Australian Open, starter i Melbourne.

/ritzau/