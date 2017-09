Wozniacki tævede verdensetter og er i syvende finale i år

TENNIS: Caroline Wozniacki er klar til årets syvende finale i WTA-sammenhæng.

Lørdag ydmygede hun verdensranglistens nummer et, spanieren Garbiñe Muguruza, i Tokyo.

Wozniacki vandt med cifrene 6-2, 6-0 efter på intet tidspunkt at have været bagud eller i problemer.

Danskeren er forsvarende mester i turneringen, og vinder hun søndag, vil det være tredje gang, hun stryger til tops i Pan Pacific Open.

I finalen venter russeren Anastasia Pavlyuchenkova, der tidligere lørdag slog tyskeren Angelique Kerber i tre sæt.

Pavlyuchenkova er nummer 23 i verden, og det er fem år siden, at hun sidst har mødt Wozniacki. Dengang vandt russeren, men i spillernes øvrige fem opgør, der ligger tilbage i 2009 og 2010, vandt Wozniacki.

I fredagens kvartfinale havde Wozniacki store problemer i egen serv, men i semifinalen havde danskeren meget bedre kontrol, når hun selv skulle indlede duellerne.

I første sæt blev hun brudt en enkelt gang, men til gengæld brød hun selv tre gange, og derfor vandt hun sættet, da Muguruza uprovokeret sendte bolden ud over sidelinjen.

Inden opgøret havde Garbiñe Muguruza flest sejre i indbyrdes opgør mod Wozniacki, men det var svært at forstå bedømt på lørdagens kamp.

Wozniacki viste storspil i begyndelsen af andet sæt. Først holdt danskeren serv, og i partiet efter brød hun Muguruza med et eminent passérslag.

Det endte med at blive ydmygende for verdensranglistens nummer et. Hun kunne intet stille op mod den danske overmagt, som efterhånden lykkedes med alle typer af slag.

For anden gang i sættet brød Wozniacki, og kort efter servede hun sig på 5-0. Så var det kun et spørgsmål om tid, før finalebilletten var i hus for den dominerende dansker.

Blot et enkelt forsøg skulle hun bruge til at sikre sig sejren, da hun med endnu et brud uddelte et sjældent æg til en verdensetter.

Selv om Wozniacki søndag står foran årets syvende finale, har hun endnu ikke vundet en titel i år. Hun har lidt finalenederlag i Toronto, Båstad, Eastbourne, Miami, Dubai og Doha.

