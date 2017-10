Wozniacki tager karrierens største triumf i WTA Finals

TENNIS: Tennisstjernen Caroline Wozniacki tegnede sig søndag for karrierens hidtil største triumf.

Den 27-årige dansker strøg helt til tops ved WTA Finals, der rangerer lige under de fire grand slam-turneringer. Sæsonfinalen tæller således verdens otte bedste spillere.

I finalen i Singapore slog hun Venus Williams for første gang i karrieren. Efter syv nederlag til amerikaneren vandt Wozniacki med cifrene 6-4, 6-4.

Det var Wozniackis 27. turneringssejr på WTA-touren, og den tidligere verdensetter mangler nu blot en grand slam-titel for at sætte prikken over i’et på en storslået karriere.

Efter et tæt første sæt var danskeren længe en klasse bedre end sin modstander i andet sæt, hvor Williams virkede træt og modløs, inden amerikaneren fra stillingen 0-5 forsøgte at iscenesætte et comeback.

Det var tæt på at lykkedes, men Wozniacki brød til sejr efter halvanden time.

Wozniacki har spillet noget af karrierens bedste tennis i den seneste uge. Hun gik til opgaven med den helt rette attitude. Fokus, ro og koncentration strålede ud af hende efter en uge med imponerende spil og resultater.

Den danske fejlprocent var lav, vinderslagene var mange, og Wozniacki lod sig ikke påvirke af, at Williams i første sæt producerede en lang række vindere.

Man fornemmede et dansk overtag, og det kom til udtryk på tavlen med servegennembruddene til 3-1 og 5-3. I det sidste tilfælde slog danskeren en fremragende forhåndsvinder som afslutning på kampens hidtil bedste duel.

Men i begge tilfælde svarede Williams igen ved at spille på et højt niveau og bryde tilbage til 2-3 og 4-5.

Derpå skulle Williams holde serv for ikke at tabe sættet, men hun leverede her et parti med flere fejl, så Wozniacki kunne sikre sig første sæt på den første sætbold.

Det lod til at knække Williams. Den 37-årige amerikaner har brugt godt to timer mere på banen end Wozniacki for at nå finalen, og Williams kendte vigtigheden af at vinde første sæt mod den fysisk stærke dansker, der sjældent viser træthedstegn i maratonkampe.

Wozniacki holdt det flotte momentum og brød ved første chance til 2-0 i andet sæt, og da hun selv afværgede en breakbold og holdt serv til 3-0, trak det for alvor op til dansk triumf i Singapore.

En Williams-fejl resulterede også i servegennembrud til 4-0, og så lignede det et spørgsmål om tid, inden danskeren ville få revanche for finalenederlaget til Kim Clijsters i samme turnering i 2010.

Wozniacki kom også på 5-0, inden der gik lidt gummiarm i det danske spil. Samtidig hævede Williams niveauet betragteligt og åd af forspringet parti for parti.

Med et fremragende passérslag brød hun for anden gang i andet sæt til 4-5.

Så skulle Williams blot holde serv for at bringe balance, men Wozniacki ville det anderledes. Hun udnyttede sin anden matchbold ved at passere Williams, og så kunne danskeren smide ketsjeren i triumf.

