Wozniacki uddeler æg og er sikkert videre ved Wimbledon

TENNIS: Andenseedede Caroline Wozniacki spillede sig mandag uden problemer videre til anden runde ved Wimbledon.

På Centre Courts berømte græs sejrede Wozniacki med cifrene 6-0, 6-3 over amerikanske Varvara Lepchenko, der er nummer 97 i verden.

Efter blot 25 minutter havde Wozniacki holdt serv tre gange og brudt modstanderens serv tre gange. Lepchenkos mange uprovokerede fejl gjorde det også nemt for Wozniacki. 6-0 i første sæt.

Intet tydede på, at Wozniacki ville komme i problemer. Lepchenko fik godt nok en god start på andet sæt, da hun brød Wozniackis serv og bragte sig foran 1-0.

Men Wozniacki fik brudt tilbage med det samme. Senere i andet sæt fik Wozniacki brudt igen og bragte sig foran 4-2. Og så var Lepchenko knækket.

Wozniackis optakt til årets tredje grand slam-turnering har været god, efter at hun i sidste uge vandt WTA-turneringen i Eastbourne, hvor der også spilles på græs.

Til gengæld mangler Wozniacki fortsat at levere et stort resultat ved Wimbledon. Wozniackis bedste Wimbledon-resultat er ottendedelsfinalen.

Netop ottendedelsfinalen har været endestationen seks gange for Wozniacki. Det var også tilfældet sidste år.

Siden er det lykkedes Wozniacki at vinde karrierens første grand slam-titel. Det gjorde hun i begyndelsen af 2018 ved Australian Open.

I anden runde ved Wimbledon møder Wozniacki russeren Ekaterina Makarova. Wozniacki skal efter planen i aktion igen onsdag.

Wozniacki kan allerede glæde sig over, at et af de store navne, som er placeret i danskerens lodtrækningshalvdel, har forladt Wimbledon efter et nederlag i første runde.

US Open-vinder og French Open-finalist Sloane Stephens fra USA tabte tidligere mandag 1-6, 3-6 til kroatiske Donna Vekic.

Den fjerdeseedede amerikaner stod til at møde Wozniacki i semifinalen, hvis seedningerne havde holdt.

/ritzau/