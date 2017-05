Wozniacki uddeler to æg i lynsejr over canadier i Paris

FRANKRIG: Caroline Wozniacki spillede sig onsdag videre til tredje runde ved French Open med en lynsejr.

Den danske tennisstjerne skulle blot bruge 50 minutter på at blæse den 20-årige canadier Francoise Abanda ud af årets anden grand slam-turnering.

Wozniacki vandt opgøret 6-0, 6-0 over den unge modstander, som rangerer helt nede som nummer 195 på verdensranglisten.

Første sæt blev afgjort på omkring 22 minutter, efter at danskeren havde indledt affæren med et servegennembrud.

Wozniacki tromlede hen over Francoise Abanda i sine egne servepartier, mens hun satte canadieren under et voldsomt pres, når det var hendes tur til at sætte spillet i gang.

Mellem første og andet sæt fik Abanda lov til at gå i omklædningsrummet til en tissepause. Sandsynligvis var planen at bryde kampens rytme, men det havde canadieren ikke held til.

Bagud 0-3 var den unge kvalifikationsspiller tæt på at et bryde den danske favorits serveparti, men det lykkedes Wozniacki at hale partiet hjem og komme på 4-0.

Francoise Abanda var igen tæt på at pynte på resultatet i det næste parti, men hun missede to muligheder for at reducere til 4-1, og i stedet bragte danskeren sig foran med 5-0.

I tredje runde står Wozniacki over for amerikanske Catherine Bellis, som er nummer 48 på verdensranglisten.

/ritzau/