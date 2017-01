Tidligere Aalborg-keeper har stor respekt for Danmark

Caroline Wozniacki har de seneste fem år forværret sit resultat ved Australian Open. I 2016 røg hun for første gang i sin karriere ud i første runde i Melbourne.

Wozniackis kamp er den tredje på banen, og et eksakt starttidspunkt kendes derfor ikke. Et kvalificeret bud vil være mellem klokken 5 og 6 dansk tid tirsdag morgen.

- Jeg skal se lidt film af hende for at blive klogere på, hvordan hun har spillet. Jeg har aldrig mødt hende før, og det er lidt underligt, når man har været med i så mange år, siger hun.

Tirsdag møder danskeren den ukendte australier Arina Rodionova, der er nummer 184 i verden. De to har aldrig mødt hinanden før, og det er en uvant situation for Wozniacki, der har spillet stort set alle grand slam-turneringer siden 2007.

