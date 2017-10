Wozniacki ydmygede Svitolina i Singapore

TENNIS: Fjerde gang var lykkens gang for den danske tennisspiller Caroline Wozniacki.

Efter at have tabt de tre første indbyrdes kampe til ukraineren Elina Svitolina - heraf to finaler tidligere i år i Dubai og Toronto - vandt danskeren mandag for første gang over verdensranglistens nummer fire.

I den første gruppekamp ved sæsonfinalerne i Singapore vandt Wozniacki med 6-2, 6-0.

Danskeren åbnede med at vinde sit første serveparti rent, og det var et varsel om et stærkt sæt fra hendes side.

Via en dobbeltfejl forærede Svitolina kampens første breakbold væk, og den udnyttede danskeren til at bringe sig foran 4-2.

Wozniacki var på det tidspunkt oven på, og Svitolina virkede rådvild omkring, hvordan hun skulle genvinde initiativet fra den spilstyrende dansker.

Foran 5-2 fik Wozniacki igen tilkæmpet sig en mulighed for at bryde Svitolina. Ligesom tidligere i sættet udnyttede hun muligheden, og dermed var sætsejren en realitet.

Herefter gik det fra dansk dominans til ren ydmygelse.

Ukraineren virkede opgivende, da hun fik hver eneste bold direkte sendt tilbage af den storspillende dansker, som på blot et kvarter kom foran 4-0.

Danskeren fuldendte ydmygelsen, da hun tildelte Elina Svitolina et såkaldt æg.

Dermed fik Caroline Wozniacki revancheret det æg, som Elina Svitolina i august tildelte hende i finalen i Toronto.

Ved den lejlighed vandt ukraineren med 6-4, 6-0.

Tidligere mandag i Singapore vandt verdens nummer et, rumænske Simona Halep, i samme gruppe med 6-4, 6-2 over franske Caroline Garcia.

Dermed ligger Caroline Wozniacki og Simona Halep i øjeblikket til at snuppe de to pladser i semifinalerne.

