Wozniackis karriere er slut efter dramatisk nederlag

MELBOURNE:Caroline Wozniackis professionelle tenniskarriere er slut.

Det er et faktum efter et nederlag i tre sæt til Ons Jabeur i tredje runde af Australian Open natten til fredag dansk tid.

Kampen blev en opslidende affære, hvor momentum svingede, og det overordnede billede blev tegnet af en tunesisk slagmaskine med et bredt repertoire og en dansker med evnen til konstant at hænge i med det yderste af neglene.

Men til sidst gik den ikke længere, da Jabeur, der er nummer 78 på verdensranglisten, brød danskerens serv og dermed vandt 7-5, 3-6, 7-5.

– Jeg synes, det kun var passende, at den sidste kamp blev en tresætter. En opslider. Og at jeg sluttede min karriere med en forhåndsfejl.

- Det er ting, jeg har arbejdet på i hele min karriere, og det var vel meningen, at det skulle slutte sådan, sagde Caroline Wozniacki i sit interview på banens midte efter nederlaget.

Den 29-årige dansker havde inden grand slam-turneringen i Melbourne bebudet, at det ville blive hendes sidste i karrieren, der har budt på 30 turneringssejre.

Umiddelbart efter at Wozniacki havde slået bolden ud af banen i den kampafgørende duel, rejste tilskuerne sig og hyldede danskeren med klapsalver, mens en rørt Wozniacki tørrede tårer væk fra sit ansigt.

Danskeren fik ellers en perfekt start på kampen ved at vinde de tre første partier i første sæt, men derefter fik Jabeur gang i sin forhånd, og hendes serv blev også bedre.

Den 25-årige tuneser fik udlignet til 3-3, før hun tog sættet efter 15 rene vinderslag undervejs.

Dem fortsatte hun lystigt med at slå i andet sæt, men Wozniacki hang i, og et servegennembrud havde ligget i luften, da hun kom på 5-3 og derfra servede sættet hjem.

Momentum var med danskeren, men det forsvandt hurtigt fra starten af tredje sæt, hvor hun kom bagud 0-3.

Fighterviljen fornægtede sig dog heller ikke denne gang. Caroline Wozniacki kom på 3-3, og derfra fulgtes spillerne ad.

Wozniacki viste kølighed, da hun servede bagud med 4-5 i afgørende sæt.

Men i egen serv ved 5-6 gik det galt. Midt i en duel valgte danskeren at tage en challenge på et tunesisk slag, selv om Wozniackis efterfølgende slag blev holdt i spil. Reprisen viste, at Jabeurs slag var indenfor linjerne, og så tabte danskeren pointet til 15-40.

På det efterfølgende point kiksede forhånden, og så var det slut.

/ritzau/