Yahya Hassan anholdt efter billede med våben

AARHUS: Den kendte digter Yahya Hassan blev mandag anholdt, efter at han havde lagt et billede op på Twitter, hvor han stod med et skydevåben.

Allerede tirsdag skrev Østjyllands Politi i sin døgnrapport, at man havde anholdt en 22-årig mand i Aarhus V for våben- og narkobesiddelse.

Yahya Hassan skriver så lørdag på sin Facebook-profil, at det var ham, der blev anholdt.

Billedet, som blev lagt op i søndags, forestiller forfatteren iført solbriller, et tørklæde og et våben. Billedet var ledsaget af teksten "Stille og rolig søndag i Aarhus V".

Hos Østjyllands Politi ønsker man lørdag ikke at kommentere sagen.

Men ifølge døgnrapporten fandt man ikke noget våben, oplyser politiet.

Til gengæld var forfatteren i besiddelse af 13 gram hash og 1,9 gram kokain.

Selv om politiet ikke fandt noget våben, blev han alligevel sigtet for at have været i besiddelse af et sådan.

Yahya Hassan oplyser på sin Facebook-profil, at han blev løsladt tre timer senere.

Det er ikke første gang, at århusianeren er i karambolage med loven.

Tilbage i efteråret 2016 blev forfatteren idømt halvandet års fængsel for at have affyret mindst tre skud i det vestlige Aarhus 20. marts.

Et af skuddene ramte en 17-årig mand i foden, mens et andet strejfede hans lår.

Yahya Hassan blev verdensberømt i Danmark, da han i 2013 udgav digtsamlingen "Yahya Hassan".

Med et oplag på flere end 120.000 eksemplarer blev det den bedst sælgende debutdigtsamling i nogensinde.

Yahya Hassan har studeret på Forfatterskolen i København.

/ritzau/