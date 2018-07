Yann Rolim brillerede i debut

FODBOLD: Den tidligere AaB-lejesvend Yann Rolim fik en flot debut, da hans Chapecoense søndag aften hjemme på Arena Condá spillede 1-1 med Grêmio i den 16. runde i den brasilianske Serie A.

Yann Rolim har trænet med siden starten af måneden, men spillertilladelsen kom først fredag og her to dage efter startede Yann Rolim så inde for klubben, som vandt Copa Sudamericana tilbage i 2016.

Yann Rolim spillede de første 75 min. som offensiv midtbanespiller bag Wellington Paulista, og debutanten oplevede den ære at blive klappet fra banen af de godt 14.000 tilskuere.

Rolim var den spiller, som afsluttede flest gange (4), og desuden var det ham, som bragte kvalitet ind i hjemmeholdets offensiv med sin teknik og sit overblik.

Det skriver netmediet Brasserbold på deres facebook-side.