Yderligere 13 er konstateret coronasmittet på dansk slagteri

RINGSTED:Danish Crown har opdaget coronavirus hos flere medarbejdere på sit slagteri i Ringsted.

Tirsdag fortalte virksomheden, at tre medarbejdere på slagteriet var blevet testet positive for virusset. Onsdag kan virksomheden fortælle, at der nu er i alt 16 smittede.

Derfor har slagterikoncernen aftalt med myndighederne, at der opstilles et mobilt testcenter ved slagteriet i Ringsted.

- Vi står i en alvorlig situation, hvor vi har fuld fokus på at få brudt smittekæderne.

- Derfor er vi meget glade for, at myndighederne nu træder til og opstiller et mobilt testcenter ved slagteriet, siger Per Laursen, produktionsdirektør i Danish Crown, i en pressemeddelelse.

Han tilføjer, at hvornår og hvor meget der skal testes, kommer til at blive styret af myndighederne for at sikre, at indsatsen bliver så effektiv som overhovedet muligt.

Søndag blev Danish Crown informeret om, at en medarbejder var smittet med coronavirus.

Siden fik man mandag og tirsdag besked om, at to andre også var smittet.

På grund af de dengang tre smittetilfælde valgte Danish Crown tirsdag at lukke en hel afdeling med 80 personer tilknyttet.

De 80 personer blev samtidig sendt hjem for at lade sig teste for virusset.

Onsdag har Danish Crown taget en beslutning om, at de 80 personer alle betragtes som kontaktpersoner til de smittede.

Derfor skal de testes i to omgange og have to negative test, inden de igen kan møde på arbejde.

- Vi er alle sammen påvirkede af situationen, men selv om der helt naturligt er utryghed blandt medarbejderne, så gør alle, hvad de kan for at bakke op og følge de anvisninger, de får.

- Det har jeg stor respekt for, og det giver mig en tro på, at vi sammen kan få situationen under kontrol, siger Per Laursen.

Slagteriet i Ringsted har siden mandag kørt på halv kraft, og sådan vil produktionen fortsætte indtil videre.

Der kompenseres gennem flere slagtninger på Danish Crowns andre slagterier.

Slagteriet i Ringsted slagter cirka 35.000 svin per uge.

/ritzau/