Corona- og testtal sætter dagsrekord: 1353 tilfælde

KØBENHAVN:Der er det seneste døgn registreret yderligere 1353 tilfælde af coronavirus i Danmark. Det viser tirsdagens tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det højeste antal, der er målt under epidemien. Den tidligere daglige smitterekord var 30. oktober, hvor der blev registreret 1191 smittetilfælde.

Ifølge Henrik Ullum, professor og overlæge ved Københavns Universitet og Rigshospitalet, er det rekordhøje antal smittetilfælde "i høj grad bekymrende".

- Vi har i forvejen været igennem en længere periode med ret høje smittetal, og nu ser vi endnu en rekord i antallet af smittetilfælde.

- Det viser, at vi fortsat er på en kurve, hvor epidemien er i vækst, siger Henrik Ullum.

Det er blot femte gang, at der registreres flere end 1000 nye smittetilfælde på ét døgn.

Det hører dog med til historien, at der nu foretages langt flere test, end det var tilfældet tidligere under epidemien.

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) oplyser på Twitter, at halvdelen af den danske befolkning nu er blevet testet mindst én gang.

SSI har anslået, at antallet af dagligt smittede ville have været på 2000-3000, hvis man havde testet i samme omfang, da epidemien toppede i april.

Der er tirsdag kommet svar på 73.710 prøver, hvilket ligeledes er rekord. Det betyder, at 1,8 procent af dem var positive for covid-19.

Det er den højeste positivprocent siden 23. oktober, hvor 1,9 procent af de dengang 44.244 test var positive.

169 personer er indlagt på landets sygehuse med coronavirus. Det er fem færre end mandag. Ud af de 169 personer er 35 af dem nyindlagte.

Ifølge Henrik Ullum fortæller tallene, at personer i den sårbare gruppe - folk med kroniske sygdomme og ældre - er gode til at passe på sig selv, og at samfundet som helhed også passer godt på dem.

- Det er helt centralt i den nuværende udvikling med høje smittetal, siger Henrik Ullum.

Af de 169 indlagte ligger 22 på intensivafdelinger, hvilket er én færre end mandag. Der er fortsat 14 personer, der ligger i respirator.

Yderligere fire personer smittet med covid-19 er afgået ved døden. Det bringer det samlede dødstal op på 728 personer.

/ritzau/