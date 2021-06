Antal coronaindlagte er det laveste siden 23. september

DANMARK:I det seneste døgn er 331 bekræftet smittet med covid-19.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) torsdag.

Antallet af indlagte falder med 9 til 84, så der nu er det laveste antal indlagte coronapatienter siden 23. september 2020.

De 331 nye smittetilfælde er fundet blandt 92.855 PCR-prøver.

Dermed var det 0,36 procent af de analyserede prøver, der var positive for covid-19. Det tal kaldes også positivprocenten og har ligget under 0,50 i den seneste uge.

- Positivprocenten er stabilt lav, siger Lothar Wiese, der er specialeansvarlig overlæge på Infektionsmedicinsk Afsnit ved Sjællands Universitetshospital.

- Det ser man både i Region Sjælland, men også i hele landet.

Han fortæller, at situationen lige nu er overskuelig for hans arbejdsplads, der modtager coronapatienter, som skal indlægges.

- Vi er meget lidt belastede lige nu i hele regionen. Det er virkelig overskueligt, især i forhold til tidligere, siger Lothar Wiese.

Allerede i slutningen af maj valgte flere regioner at neddrosle antallet af senge til coronapatienter, da der ikke længere er samme behov for indlæggelser.

Lothar Wiese siger, at der både er ting, der er positive og negative for coronasituationen fremadrettet.

- Det trækker i den rigtige retning, at der bliver testet så meget, og jeg tror, at befolkningen fortsat er ret forsigtig. Så er det også sommer, og det har vist sig at have en god effekt.

- Det, der kan trække ned, er den indiske variant, hvis indflydelse man jo ikke kender, men som i England tilsyneladende har en indflydelse, siger han.

Mandag meddelte Boris Johnson, den britiske premierminister, at den planlagte fulde genåbning af England er blevet udskudt med fire uger på grund af den indiske coronvariant, Delta-varianten, som udgør størstedelen af nye smittetilfælde i England.

Én person med coronavirus er registreret død det seneste døgn.

/ritzau/