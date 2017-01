AALBORG: Syv busser er kaldt til syn med bremsefejl efter endnu en razzia ved Humlebakken i Aalborg onsdag.

Det oplyser politiassistent Peter Lindholt fra Nordjyllands Politi.

I løbet af dagen har politiet standset i alt 16 busser. Blandt de syv med bremsefejl havde fire busser desuden problemer nøddøren, som sad fast.

- Da vi havde haft de første fire busser inde, var alle fire sendt til syn på grund af bremsefejl. Så bliver man altså lidt chokeret over, at de ikke har taget resultaterne fra i går mere alvorligt. Det er jo busser, der er kørt ud på vejene her til morgen. Og sådan noget som at kontrollere nøddøren er noget, alle chauffører kan gøre, siger Peter Lindholt.

Tirsdag kunne NORDJYSKE fortælle, at Nordjyllands Politi havde stoppet 11 bybusser i en razzia.

Seks blev efterfølgende kaldt en tur i synshallen. Halvdelen af busserne fordi nødudgangene sad fast og de resterende på grund af bremsefejl.

Dermed har Nordjyllands Politi sammenlagt sendt 13 ud af 27 bybusser i synshallen.