Yes!!!: Nu er du velkommen indenfor

THISTED:Nu er der igen åbnet op for, at pårørende kan komme på indendørs besøg på Thisted Kommunes sociale bosteder og bofællesskaber.

Social- og Indenrigsministeriet har fra onsdag 24. juni ophævet det forbud, der har været mod indendørsbesøg på sociale bosteder, som følge af coronapandemien. Det betyder, at man kan komme på indendørs besøg på alle de kommunale bosteder og bofællesskaber i Thisted Kommune. At ophæve forbuddet er en del af den plan om yderligere genåbning af samfundet, som regeringen og de øvrige partier er blevet enige om.

Lidt mere normalt

- Tiden med restriktioner på besøg har uden tvivl været hård for mange beboere og pårørende, og selv efter vi har haft muligheden for udendørsbesøg, har hverdagen set anderledes ud for mange af vores beboere og for de socialt udsatte. Derfor glæder det mig, at vi nu kan åbne endnu mere op for besøgsmulighederne, siger Ida Pedersen, formand for social- og sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

Det er ikke kun de pårørende og beboerne selv, som ser frem til en mere normal tilstand.

- Både vores ledere og alle vores medarbejdere på socialområdet ser uden tvivl også frem til, at tingene nu nærmer sig en mere normal tilstand igen. For dem har tiden med corona også været en udfordring, hvor vi har alle sammen har skulle vænne os til de ændrede tilstande med coronarestriktionerne, siger social- og sundhedsdirektør Tue von Påhlman.

Retningslinjer

Selvom muligheden for besøg på denne måde igen bliver normale, er det dog fortsat nødvendigt at tage hensyn til risikoen for smitte og følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for håndtering af COVID-19. Det betyder, at man som besøgende stadig skal overholde en række regler og retningslinjer, herunder at holde afstand, undgå håndtryk, kindkys og kram, vaske hænder ofte eller brug håndsprit, hoste og nyse i dit ærme og blive hjemme, hvis du er syg. Hvis man ønsker at planlægge et besøg på et bosted eller i et bofællesskab, så skal man kontakte lederen. Der vil desuden stadig være en ekstra opmærksomhed på rengøring af beboernes værelser og i fællesarealerne.