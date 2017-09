Yoga i Havbadet

VORUPØR: Som en del af side-programmet til VM I Stand Up Paddle (SUP) Surf i Vorupør har Dansk Surf- og Raftingforbund (DSRF) arrangeret, at tilskuerne kan prøve kræfter med SUP Surf, SUP Polo og SUP Yoga. Det blev en stille start for yoga-undervisningen, mens regnen silede ned i Vorupør og kun en enkelt, som ikke var fra DSRF var mødt op.

- Det er lige mit område. Jeg elsker SUP, og jeg elsker yoga. Så det her er mine to favorit ting slået sammen, og det måtte jeg prøve, siger Yulia Burolina, der selv arbejder som yoga instruktør i Thisted og omegn.

Når man dyrker SUP yoga frem for almindelig yoga på en måtte er den primære forskel, at man spænder mere op i hele kroppen for at kunne holde balancen. Der er simpelthen mere man skal forholde sig til. Der kan være strøm i vandet, brættet vipper og man kan glide, når man står på brættet.

- Det er sjovt, anderledes og udfordrende i forhold til almindelig yoga. Det er virkelig en genial sport og det er så skide flot med naturelementerne, siger Emma Augusta Heidemann, som var instruktør til torsdagens SUP yoga.

Igennem det sidste halve år har DSRF arrangeret events rundt omkring i Danmark for at skabe opmærksomhed på sporten, og få nye medlemmer ind.

- Det er jo ikke kun private sponsorater til et elitearrangement som VM, det er også en masse offentlige midler. Det skal kunne forsvares og derfor skal vi også give noget til den almindelige borger, der betaler sin skat. Vi laver side-aktiviteterne for at involvere tilskuerne, og forhåbentlig bliver folk interesseret og finder ud af, hvor de selv kan starte henne, siger projekt-chef for Dansk Surf- og Raftingforbund Michael Lindberg.

DSRF fik i 2016 1000 nye medlemmer og har i dag 3000 medlemmer.

- SUP er en ekstrem tilgængelig sport og det kommer i mange variationer. Nogle vil måske blive tiltrukket af, at der er en bold til SUP polo, fordi de synes det er kedeligt bare at stå på boardet, mens andre vil blive tiltrukket af naturoplevelsen ved bare at padle afsted, siger Michael Lindberg.